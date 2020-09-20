В Южной Корее поймали перебежчика из КНДР, попытавшегося вернуться на родину

На границе Южной Кореи задержали мужчину, который пытался незаконным способом попасть в КНДР. При этом два года назад он, наоборот, сбежал из Северной Кореи и поселился в Сеуле.
Как отмечает агентство Yonhap, при себе у 30-летнего перебежчика нашли четыре мобильных телефона. Точные причины его поступка неизвестны, однако он уже арестован, поскольку въезд на территорию КНДР из Южной Кореи без разрешения властей Сеула запрещён законом.
Северная Корея впервые передала секретные шифры для шпионов через YouTubeПрежде приходилось ограничиваться радио, но технологии не стоят на месте.
Перебежчики, возвращающиеся на родину в КНДР, начали привлекать внимание общественности и СМИ после того, как Пхеньян заявил, что первый инфицированный коронавирусом вернулся в страну незаконным путём. Также отмечается, что за последние пять лет на коммунистическую родину вернулось одиннадцать человек.
В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР по обвинению в шпионажеПодозреваемый по фамилии Ли обвиняется в нарушении закона о защите военной тайны.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил домашних собак символом капитализма и запретил жителям страны держать их. По сообщениям источников, собак насильно отбирают у их владельцев и усыпляют. Некоторых животных отправляют в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса.