СМИ: Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил домашних собак символом капитализма и запретил жителям страны держать их. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в июле северокорейский лидер назвал собак "испорченным трендом буржуазной идеологии", а их владельцев — нарушителями закона. Теперь они опасаются, что животные будут использованы в качестве решения нехватки продовольствия в КНДР.

Источники крупнейшей южнокорейской газеты "Чосон ильбо" передали, что собак насильно отбирают у их владельцев и усыпляют. Некоторых животных отправляют в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса. Этот запрет стал неожиданностью для среднего класса Пхеньяна, который стал заводить собак с 1989 года после ослабления северокорейского режима.

Как отмечают СМИ, если в соседней Южной Корее собачье мясо теряет в популярности, то в Северной ещё остается востребованным.

По информации ООН, около 60% населения КНДР испытывают проблемы с продовольствием. Проблема усугубилась из-за пандемии коронавируса и международных санкций, а Ким Чен Ын заявил, что страна не будет принимать помощи со стороны и решит все проблемы сама.