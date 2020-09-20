В России число случаев коронавируса за всё время превысило 1,1 миллиона

В России за прошедшие сутки выявили ещё 6148 случаев коронавируса, а их общее количество, зафиксированное за всё время, достигло 1 103 399. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Наибольшее число новых случаев CoViD-19 зарегистрировали в Москве (+860), Санкт-Петербурге (+214), Подмосковье (+188), Ростовской (+178) и Нижегородской (+165) областях. При этом 22,7% пациентов, у которых болезнь выявили за последние 24 часа, не имели клинических проявления коронавируса.

Отмечается, что вылечиться за прошедшие сутки удалось 2895 пациентам, а за всё время выздоровело 909 357 человек. Зарегистрировано также 19 418 летальных исходов, из которых 79 — новые.