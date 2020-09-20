В центре Москвы двое мужчин устроили стрельбу из травмата

В центре Москвы двое неизвестных устроили стрельбу из травматического оружия, сделав несколько выстрелов. Инцидент произошёл на улице Садовая-Кудринская.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ, правоохранители уже задержали двоих мужчин по подозрению в хулиганстве.
Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка. Подробности случившегося устанавливаются.
В результате стрельбы на вечеринке возле университета в США погибло два человека — видеоЛичности нападавших пока установить не удалось.
Ранее Лайф рассказывал о конфликте в центре столицы, который закончился стрельбой.