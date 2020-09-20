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В центре Москвы двое мужчин устроили стрельбу из травмата

Злоумышленников уже задержали, пострадавших в результате инцидента нет.

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Фото © Pixabay

В центре Москвы двое неизвестных устроили стрельбу из травматического оружия, сделав несколько выстрелов. Инцидент произошёл на улице Садовая-Кудринская.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ, правоохранители уже задержали двоих мужчин по подозрению в хулиганстве.

Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал, по факту произошедшего проводится проверка. Подробности случившегося устанавливаются.

В результате стрельбы на вечеринке возле университета в США погибло два человека — видео

Личности нападавших пока установить не удалось.

Ранее Лайф рассказывал о конфликте в центре столицы, который закончился стрельбой.

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