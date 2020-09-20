К резиденции Лукашенко в Минске начали стягивать спецтехнику — видео

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В Минске перед очередным митингом оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости начали стягивать спецтехнику. Как сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий, туда уже прибыли колонна милицейских автомобилей и грузовик внутренних войск.
Отмечается, что первыми привезли солдат, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь, у монумента также приготовлены заграждения. Прибыли в том числе четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомёт.
МВД Белоруссии сообщило о задержании 430 человек в ходе протестов 19 сентябряОбщее число участников 11 протестных акций не превысило 900 человек, уточнили в ведомстве.
Накануне в Минске прошёл "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями.
В Петербурге возле Посольства Белоруссии проходит акция солидарности — видеоСобравшиеся держат в руках бело-красно-белые флаги и поют песню группы "Ляпис Трубецкой".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.