Масштабный Московский марафон проходит в столице. Победители уже определены — видео

На забег вышло около 25 тысяч человек.

Видеозапись с места проведения марафона в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве проходит масштабный марафон, в нём, по оценкам столичного Департамента спорта, участвует порядка 25 тысяч человек.

Мероприятие, которое считается главным забегом России, проводят уже в восьмой раз. При этом власти столицы напомнили, что марафон организован с учётом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Бегуны были замечены на бульварах и улицах в центре города. Есть уже и победители. Так, Юрий Чечун финишировал первым, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 16 минут и 7 секунд. Второе место занял Искандер Ядгаров — 2 часа 16 минут 16 секунд, тройку замкнул Николай Волков — 2 часа 18 минут 30 секунд.

Среди дам первое место заняла Сардана Трофимова, на преодоление дистанции ей понадобилось 2 часа 28 минут и 2 секунды. Второе место в Московском марафоне заняла Елизавета Ерохина — 2 часа 35 минут 36 секунд, третьей с результатом 2 часа 41 минута и 15 секунд финишировала Ирина Сергеева.