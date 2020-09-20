Масштабный Московский марафон проходит в столице. Победители уже определены — видео
На забег вышло около 25 тысяч человек.
В Москве проходит масштабный марафон, в нём, по оценкам столичного Департамента спорта, участвует порядка 25 тысяч человек.
Мероприятие, которое считается главным забегом России, проводят уже в восьмой раз. При этом власти столицы напомнили, что марафон организован с учётом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Бегуны были замечены на бульварах и улицах в центре города. Есть уже и победители. Так, Юрий Чечун финишировал первым, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 16 минут и 7 секунд. Второе место занял Искандер Ядгаров — 2 часа 16 минут 16 секунд, тройку замкнул Николай Волков — 2 часа 18 минут 30 секунд.
Среди дам первое место заняла Сардана Трофимова, на преодоление дистанции ей понадобилось 2 часа 28 минут и 2 секунды. Второе место в Московском марафоне заняла Елизавета Ерохина — 2 часа 35 минут 36 секунд, третьей с результатом 2 часа 41 минута и 15 секунд финишировала Ирина Сергеева.
Ранее тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашёв рассказал, что готовиться к длительному забегу необходимо заранее, стоит постоянно советоваться со специалистом. Также он указал на необходимость исключить из рациона вредную пищу и напитки.