Ввоз и продажу автомобилей для транспортировки инвалидов освободили от НДС

В России расширили список товаров, освобождающихся от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны. Так, в перечень попали автомобили для транспортировки людей с ограниченными возможностями. Соответствующее постановление сегодня подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

— Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения, — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте кабмина.

При этом в сопутствующих документах при ввозе таких транспортных средств должны быть сделаны соответствующие записи. Помимо автомобилей в список попали протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, технические средства для людей с ограниченными возможностями, а также медицинские товары для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.