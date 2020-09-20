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Ввоз и продажу автомобилей для транспортировки инвалидов освободили от НДС

Это уменьшит стоимость подобных машин и поспособствует увеличению их численности в регионах.

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Фото © Getty Images

В России расширили список товаров, освобождающихся от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны. Так, в перечень попали автомобили для транспортировки людей с ограниченными возможностями. Соответствующее постановление сегодня подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения, — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте кабмина.

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Женщина получила переломы обеих рук.

При этом в сопутствующих документах при ввозе таких транспортных средств должны быть сделаны соответствующие записи. Помимо автомобилей в список попали протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, технические средства для людей с ограниченными возможностями, а также медицинские товары для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Лайф рассказывал про 17-летнего жителя Тюмени без рук и ног, который вынужден передвигаться на скейтборде, так как не может добиться от местных властей помощи в покупке инвалидной коляски с автоматическим управлением.

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