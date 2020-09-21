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Военный эксперт из США призывает строить больше бомбардировщиков для "разгрома" Калининграда

По его словам, уже скоро стране понадобится больше таких боевых машин.

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Фото © Pixabay

Для эффективного противостояния в возможном военном конфликте США с Россией или Китаем Вашингтону необходимо увеличить количество стратегических бомбардировщиков. Об этом пишет военный аналитик Шейн Прейзуотер в статье для Defence One.

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Пролетая над водами двух океанов и пяти морей, самолёты трижды заправились в воздухе.

ВВС США проделали замечательную работу по управлению стареющим флотом бомбардировщиков. Тем не менее, когда B-52 выйдет из эксплуатации в 2050 году, на вооружении останется только 100 единиц B-21, что значительно меньше 225 бомбардировщиков, необходимых в эпоху конкуренции великих держав, — пишет он.

Прейзуотер отмечает, что, по оценкам аналитиков, именно такой воздушный флот способен массированным ударом разгромить аванпосты Китая или преодолеть мощную систему ПВО Калининграда. При этом сейчас в США идёт разработка лишь одной модели стратегических стелс-бомбардировщиков — B-21 Raider. И, по мнению эксперта, им одним будет тяжело без поддержки "обычных" тяжёлых бомбардировщиков.

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Американские военные рассказали, что между самолётами было всего около 30 метров.

В связи с этим автор уверен, что военному командованию стоит прилагать меньше усилий для модернизации устаревающих самолётов и переключиться на разработку новых боевых машин без стелс-технологий, которые будут способны нести большой запас вооружения.

Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики США пролетели максимально близко к России в районе Арктики.

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