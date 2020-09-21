Военный эксперт из США призывает строить больше бомбардировщиков для "разгрома" Калининграда

Для эффективного противостояния в возможном военном конфликте США с Россией или Китаем Вашингтону необходимо увеличить количество стратегических бомбардировщиков. Об этом пишет военный аналитик Шейн Прейзуотер в статье для Defence One.

— ВВС США проделали замечательную работу по управлению стареющим флотом бомбардировщиков. Тем не менее, когда B-52 выйдет из эксплуатации в 2050 году, на вооружении останется только 100 единиц B-21, что значительно меньше 225 бомбардировщиков, необходимых в эпоху конкуренции великих держав, — пишет он.

Прейзуотер отмечает, что, по оценкам аналитиков, именно такой воздушный флот способен массированным ударом разгромить аванпосты Китая или преодолеть мощную систему ПВО Калининграда. При этом сейчас в США идёт разработка лишь одной модели стратегических стелс-бомбардировщиков — B-21 Raider. И, по мнению эксперта, им одним будет тяжело без поддержки "обычных" тяжёлых бомбардировщиков.

В связи с этим автор уверен, что военному командованию стоит прилагать меньше усилий для модернизации устаревающих самолётов и переключиться на разработку новых боевых машин без стелс-технологий, которые будут способны нести большой запас вооружения.