Эксперты выяснили, за что именно мужчины выбирают полных женщин

Любовь мужчин к девушкам с пышными формами связана не только с их фигурой, но и обусловлена рядом качеств, которыми зачастую обладают такие дамы. Об этом сообщает газета Milliyet.

В первую очередь, по данным издания, интерес сильного пола связан с одним из величайших удовольствий в жизни — едой. На втором месте, как оказалось, идут объятия. Как рассказали опрошенные мужчины, пышных женщин приятнее обнимать. Третьим магнитом стал оптимизм, игривый и добрый характер дам с формами, а также разговорчивость, что является их особенностью.

Помимо этого такие женщины кажутся мужчинам более здоровыми, они более уверены в себе и излучают жизнелюбие, а также способны справляться с трудностями и помогают в этом супругам. На последнем месте рейтинга притягательности расположилась ласка, свойственная полным девушкам, и способность заботиться о других, к тому же они любят проводить много времени со своими избранниками.