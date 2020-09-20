"Самая сексуальная женщина Бразилии" испугалась за главную часть тела и застраховала её на 14 млн

Модель и певицу, известную как MC Rielle, журнал Playboy назвал самой сексуальной женщиной Бразилии. И роскошная брюнетка особо ценит в себе одну часть — пышные ягодицы.

Фото © Instagram / mcrielle

Девушка ведёт инстаграм, где 518 тыс. подписчиков. И, по её словам, кроме восторженных отзывов она получает угрозы, касающиеся её выдающейся пятой точки. Поэтому красавица решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы защитить самое дорогое. И застраховала свои ягодицы на £147 тыс. (≈14 млн руб.), пишет Daily Star. Она вдохновилась примером певицы Мэрайи Кэри, которая застраховала свои ноги на сумму в миллиард долларов.

Фото © Instagram / mcrielle

Каждый страхует то, что является самым ценным. В моём случае это ягодицы MC Rielle

Фото © Instagram / mcrielle