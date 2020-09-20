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"Самая сексуальная женщина Бразилии" испугалась за главную часть тела и застраховала её на 14 млн

Теперь девушка чувствует себя намного спокойнее, когда надевает откровенные наряды.

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Фото © Instagram / mcrielle

Модель и певицу, известную как MC Rielle, журнал Playboy назвал самой сексуальной женщиной Бразилии. И роскошная брюнетка особо ценит в себе одну часть — пышные ягодицы.

Фото © Instagram / mcrielle

Фото © Instagram / mcrielle

Девушка ведёт инстаграм, где 518 тыс. подписчиков. И, по её словам, кроме восторженных отзывов она получает угрозы, касающиеся её выдающейся пятой точки. Поэтому красавица решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы защитить самое дорогое. И застраховала свои ягодицы на £147 тыс. (≈14 млн руб.), пишет Daily Star. Она вдохновилась примером певицы Мэрайи Кэри, которая застраховала свои ноги на сумму в миллиард долларов.

Фото © Instagram / mcrielle

Фото © Instagram / mcrielle

Каждый страхует то, что является самым ценным. В моём случае это ягодицы

MC Rielle

Фото © Instagram / mcrielle

Фото © Instagram / mcrielle

Страховка покрывает моральный и материальный ущерб, куда входят обстоятельства и повреждения, которые не дают возможности девушке демонстрировать пятую точку. По словам MC Rielle, сейчас она чувствует себя гораздо спокойнее. "Теперь я чувствую себя намного комфортнее. Даже когда хожу в брюках, которые оставляют мои ягодицы открытыми", — отметила она.

Модель с пышными формами хочет самую тонкую талию в мире и уже потратила 9 млн на пути к мечте

Девушка блистает на обложках глянца, но не до конца довольна своей внешностью.

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