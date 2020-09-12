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Модель с пышными формами хочет самую тонкую талию в мире и уже потратила 9 млн на пути к мечте

Девушка блистает на обложках глянца, но не до конца довольна своей внешностью.

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Фото © Instagram / dorarodriguez.es

Дора Родригес родом из Торонто, Канада, — экс-финалистка конкурса "Мисс Вселенная Канада" и успешная модель Playboy. Однако, по мнению девушки, она ещё не достигла совершенства и изо всех сил к нему стремится. Так, за последние несколько месяцев красавица потратила на преобразование внешности около £100 тыс. (≈ 10 млн руб.).

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

Девушка отважилась на липоскульптуру — перераспределение жировой ткани — и пластику груди, пишет Daily Star. Таким образом она сделала бюст ещё пышнее, а талию — тоньше. Всё ради того, чтобы иметь возможность позировать для одного из крупнейших модных журналов в мире — Harper's Bazaar Vietnam.

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

И хотя Дора всё больше начинает походить на куклу Барби, чем очень довольна, у неё есть особая мечта — самая тонкая талия в мире. Девушка даже не отрицает вариант с удалением рёбер, на что потребуется ещё £8 тыс. (≈ 784 тыс. руб.)

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

Фото © Instagram / dorarodriguez.es

А пока знойная красавица хвастается своими достижениями на странице в "Инстаграме", где у неё более 93 тыс. подписчиков.

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