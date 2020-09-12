Студентка, изучающая биоинженерию, превращает старые обноски в такие наряды, что можно позавидовать

Пейдж начала работать с одеждой из комиссионных магазинов в прошлом году и с тех пор дала новую жизнь более чем 50 вещам

Фото © Instagram / calioclothing

Каждый, кто заходит к Пейдж на страницу в Instagram, удивляется — как без специализированного образования можно шить такие шикарные вещи

Фото © Instagram / calioclothing

Сама Клео, которая сейчас в университете изучает биомедицинскую инженерию, называет себя швеёй-самоучкой

Фото © Instagram / calioclothing

Мало того, для многих вещей студентка даже не делает выкройки — у неё свои секреты, как без них можно обходиться

Фото © Instagram / calioclothing

Теперь я хожу по барахолкам как охотница и воспринимаю каждую находку как личный вызов. Я обожаю объединять своё инженерное мышление с творчеством, чтобы создавать именно то, что я себе представляла Клео Пейдж

Фото © Instagram / calioclothing

Всё, чему Клео научилась в сфере шитья, она узнала из специальных видео на YouTube

Фото © Instagram / calioclothing

Она научилась выбирать машинку и вставлять в неё нитку до того, как делать манекены со своими пропорциями

Фото © Instagram / calioclothing

Пейдж рассказала Insider, что в каком-то плане она отдаёт честь предыдущему хозяину одежды, перерабатывая её и снова надевая годы спустя

Фото © Instagram / calioclothing

Я шила одежду самостоятельно, и это изменило моё отношение к ней. Теперь я с большей уверенностью ношу вещи, в которые я вложила много труда и которыми могу гордиться Клео Пейдж

Фото © Instagram / calioclothing

Также девушка рассказала, что множество своих идей она черпает от коллег-дизайнеров в Instagram, а её любимый момент в процессе — это реакция людей на её творения в комментариях