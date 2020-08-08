Девушка превращает ужасную одежду из секонд-хенда в наряды, которые вызовут зависть у любой модницы

Секонд-хенды сейчас — не просто способ сэкономить на одежде. Это целая философия

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К тому же повторное использование одежды помогает уменьшить количество отходов, а эта проблема стоит особенно остро

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Вот только не часто в секондах удаётся найти что-то по-настоящему красивое или подходящее

Фото © Instagram / therefashionista

Джиллиан Оуэнс решила эту проблему!

Фото © Instagram / therefashionista

За гроши девушка покупает подержанную одежду, которую никто бы никогда не надел и превращает ее в модели последнего сезона

Фото © Instagram / therefashionista

Американка начала заниматься дизайнерской переработкой в начале десятых годов, и преуспела в этом

Фото © Instagram / therefashionista

Раньше Джиллиан работала исключительно маркетологом, но теперь вместе с хобби ее профессия расширилась до блогера

Фото © Instagram / therefashionista

Джиллиан ведет профиль в Instagram, на который подписано почти 15 тысяч любителей ответственного потребления

Фото © Instagram / therefashionista

В нем девушка практически каждую неделю радует аудиторию новыми образами

Фото © Instagram / therefashionista

Кажды пост девушки - доказательство того, что стильно - не значит дорого, главное - немного фантазии и пара часов работы