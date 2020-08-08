Девушка превращает ужасную одежду из секонд-хенда в наряды, которые вызовут зависть у любой модницы

Секонд-хенды сейчас — не просто способ сэкономить на одежде. Это целая философия
К тому же повторное использование одежды помогает уменьшить количество отходов, а эта проблема стоит особенно остро
Вот только не часто в секондах удаётся найти что-то по-настоящему красивое или подходящее
Джиллиан Оуэнс решила эту проблему!
За гроши девушка покупает подержанную одежду, которую никто бы никогда не надел и превращает ее в модели последнего сезона
Американка начала заниматься дизайнерской переработкой в начале десятых годов, и преуспела в этом
Раньше Джиллиан работала исключительно маркетологом, но теперь вместе с хобби ее профессия расширилась до блогера
Джиллиан ведет профиль в Instagram, на который подписано почти 15 тысяч любителей ответственного потребления
В нем девушка практически каждую неделю радует аудиторию новыми образами
Кажды пост девушки - доказательство того, что стильно - не значит дорого, главное - немного фантазии и пара часов работы