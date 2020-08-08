Профессионалы дали 8 самых необходимых советов тем, кто собирается набить себе тату

Процесс нанесения рисунков на кожу требует профессионализма мастера и выдержки клиента. Татуировщики рассказали, что следует знать, прежде чем ложиться "под иглу", передаёт Insider.

Чаевые — это нормально

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Нанесение татуировки может стоить недёшево, но в запасе нужно всегда иметь немного больше, так как мастер ожидает от клиента дополнительной благодарности за свой труд. Размер чаевых зависит от степени удовлетворённости заказчика, поэтому слишком маленькая сумма может быть воспринята как низкая оценка проделанной работы.

Когда вы оставляете чаевые в ресторане, вы помогаете кому-то улучшить своё материальное положение. Когда вы оставляете чаевые в тату-салоне, вы просто говорите "спасибо". Я благодарен клиентам, которые тратят на это дополнительные 10–15% от суммы заказа Джордан Ле Фэй Тату-мастер

В тату-салоне следует вести себя как в банке

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Некоторые клиенты при посещении тату-мастеров ведут себя неуважительно по отношению к их рабочему пространству. Перед тем как зайти в какое-либо помещение, лучше поинтересоваться у персонала, можно ли это сделать. То же правило действует, если вы хотите куда-то положить свои вещи.

В тату-салоне следует вести себя точно так же, как в банке, магазине или ресторане Джордан Ле Фэй Тату-мастер

Не просите сделать тату по эскизу из Интернета

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Просьба нанести на кожу рисунок, найденный в Сети, может быть воспринята как неэтичная. Не стоит забывать и о юридической стороне дела, связанной с авторскими правами художника. Чтобы избежать проблем, лучше поработать над оригинальным дизайном татуировки со своим мастером.

На стоимость тату влияют самые разные факторы

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Помимо уровня мастерства специалиста конечная стоимость тату будет зависеть от размеров и сложности рисунка, а также времени, потраченного на его нанесение. Вот почему узнавать о цене заранее не имеет особого смысла. Для этого нужно очень чётко представлять себе, что вы хотите получить.

За одну и ту же работу разные мастера могут попросить разные суммы

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Опытные татуировщики с солидным портфолио обычно назначают более высокую цену, чем их не столь искушённые в профессии коллеги. Цены на работу могут отличаться даже в пределах одной студии.

Когда вы будете обговаривать с художником заказ, как можно детальнее опишите свои пожелания, чтобы узнать, во сколько он оценивает такую работу Джордан Ле Фэй Тату-мастер

Если тату "поплывёт", её исправят бесплатно, но это не значит, что за ней не нужно ухаживать

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Неизвестно, как кожа отреагирует на татуировку, поэтому в некоторых случаях может потребоваться ретушь уже нанесённого рисунка. Как правило, эта процедура проводится бесплатно или по очень низкой цене. Но это не значит, что за тату можно не ухаживать.

Если клиент принял горячую ванну в день нанесения татуировки, это не считается. Но если он следовал всем предписаниям, а рисунок всё равно деформировался, тогда ему полагается бесплатная ретушь Джордан Ле Фэй Тату-мастер

Не трогайте оборудование татуировщика

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Нанесение тату — это не только форма самовыражения, но и медицинская процедура, которая подразумевает использование игл, поэтому всё оборудование мастера должно быть стерильно. Если вы дотронетесь до чего-нибудь, татуировщику придётся снова провести дезинфекцию. Но заразиться можно и по-другому. Ле Фэй не рекомендует ставить личные вещи, особенно еду и напитки, на пол тату-салона: там могут оставаться капли пота, крови или слюны предыдущего клиента.

Не торгуйтесь

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Торговаться на уличном рынке — нормально, но предложение снизить цену на тату может вызвать у вашего мастера лишь чувство негодования. Большинство татуировщиков — независимые предприниматели, которые помимо прибыли закладывают в стоимость своих услуг налоги, затраты на медицинскую страховку и оборудование.