10 знаменитостей, которые честно показали, как выглядит их тело после родов

Среди тех, кто решился на откровенное селфи после родов, — Кэти Перри, Пинк и Карди Би. Эти и другие примеры приводит BuzzFeed.

Кэти Перри

Фото © Instagram / katyperry

Певица Кэти Перри недавно объявила, что родила от актёра Орландо Блума дочь Дейзи. Несколько дней спустя Кэти поделилась откровенным селфи, сделанным за кулисами шоу MTV VMA.

Эшли Грэхэм

Фото © Instagram / ashleygraham

Модель plus-size Эшли Грэхэм родила первенца Исаака в январе этого года. Девушка поделилась фотографией, на которой видно, как её тело выглядит после родов. Снимок сопровождала подпись: "Это тоже я".

Крисси Тайген

Видео © Twitter / chrissyteigen

Недавно модель Крисси Тайген объявила, что ждёт уже третьего ребёнка от музыканта Джона Ледженда, а в 2018 году она выложила видео после рождения сына Майлза. "Это моё новое тело!" — прокомментировала девушка.

Карди Би

Фото © Instagram / iamcardib

В 2018 году певица Карди Би родила дочь от рэпера Оффсета. Она продемонстрировала своим подписчикам тёмную полосу, которая осталась на животе после беременности.

Эми Шумер

Фото © Instagram / amyschumer

В прошлом году американская стендап-комедиантка Эми Шумер родила сына Джина. Спустя пять недель она выложила откровенные снимки, на которых видно, как выглядит её тело после беременности.

Садия Слайи

Фото © Instagram / sadiaslayy

В прошлом году бьюти-блогер Садия Слайи родила сына Айдина. Спустя девять месяцев она решила поделиться неотредактированной фотографией своего живота. "Кто-то может пролистать и подумать: это отвратительно, зачем это размещать? И это нормально. Но многие увидят это и почувствуют облегчение", — написала молодая мама.

Хилария Болдуин

Фото © Instagram / hilariabaldwin

В 2016 году супруга актёра Алека Болдуина поделилась необработанной фотографией своего тела через 24 часа после рождения их сына Леонардо. В настоящее время она беременна уже пятым ребёнком.

Пета Маргатройд

Фото © Instagram / petamurgatroyd

Танцовщица Пета Маргатройд поделилась этой фотографией через восемь дней после рождения сына Шая. "Я выглядела так, будто всё ещё нахожусь на пятом месяце беременности. Многие думают, что после родов женщина должна немедленно вернуться в своё прежнее состояние. Это заблуждение", — написала она.

Пинк

Фото © Instagram / pink

Пинк сделала это фото в 2017 году через три месяца после рождения сына Джеймсона. "Согласно общепринятым нормам, я страдаю ожирением. Но, чёрт возьми, я не чувствую ожирения. Единственное, что я чувствую, это себя. Держитесь подальше!" — так певица подписала снимок.

Бека Мартинез

Фото © Instagram / bekah