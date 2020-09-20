Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Композитор создал самое медленное произведение, окончания которого не услышать даже его правнукам

По подсчётам восторженных фанатов, орган перестанет играть только в 2640 году.

35

Фото © Twitter / Microsiervos

Американский композитор Джон Кейдж прославился при жизни своим необычным взглядом на музыку. Но и после смерти его будут помнить ещё долго — не меньше 620 лет. Прочно войти в анналы истории мужчине помогло его произведение As Slow as Possible (сокращённо ASLSP), которое можно перевести как "Так медленно, как только возможно", пишет Oddity Central.

Фото © CC BY-SA 3.0

Фото © CC BY-SA 3.0

Произведение состоит из восьми частей, одну из которых можно в любой момент опустить, а другую — повторить. Такая система позволяет музыканту исполнить свою собственную версию ASLSP, непохожую на других. Но главное правило: играть её нужно так медленно, как только возможно. Джон Кейдж написал своё произведение для фортепиано в 1985 году, а через два года его переложили на орган. Именно эта версия и стала всемирно известной.

Фото © Twitter / Microsiervos

Фото © Twitter / Microsiervos

В церкви святого Бурхарда, расположенной в Хальберштадте, Германия, установили специальный орган. На нём было решено исполнить шедевр Кейджа, который будет длиться 639 лет. Начало мероприятия пришлось на 5 сентября 2001 года, хотя из-за долгой паузы во вступлении первая нота прозвучала лишь в 2003 году. Окончание ASLSP, по подсчётам, должно прийтись на 5 сентября 2640 года.

Фото © Twitter / Microsiervos

Фото © Twitter / Microsiervos

Существует даже расписание, по которому происходит смена нот. В этот день в церкви собирается множество туристов, которые наблюдают, как специалисты меняют трубы органа. Для ASLSP был построен особенный инструмент с минимальным набором труб — настоящий орган стоил бы слишком дорого и был сложен в уходе. В этом году смена ноты произошла 5 сентября, а следующая назначена на 5 февраля 2022 года.

Влюблённые отправились в путешествие, прихватив с собой дом, и их секрет оказался достаточно прост

Жонатан и Юна всегда мечтали посмотреть мир, и теперь у них есть такая возможность.

Выбор редакции