Композитор создал самое медленное произведение, окончания которого не услышать даже его правнукам

Американский композитор Джон Кейдж прославился при жизни своим необычным взглядом на музыку. Но и после смерти его будут помнить ещё долго — не меньше 620 лет. Прочно войти в анналы истории мужчине помогло его произведение As Slow as Possible (сокращённо ASLSP), которое можно перевести как "Так медленно, как только возможно", пишет Oddity Central.

Произведение состоит из восьми частей, одну из которых можно в любой момент опустить, а другую — повторить. Такая система позволяет музыканту исполнить свою собственную версию ASLSP, непохожую на других. Но главное правило: играть её нужно так медленно, как только возможно. Джон Кейдж написал своё произведение для фортепиано в 1985 году, а через два года его переложили на орган. Именно эта версия и стала всемирно известной.

Фото © Twitter / Microsiervos

В церкви святого Бурхарда, расположенной в Хальберштадте, Германия, установили специальный орган. На нём было решено исполнить шедевр Кейджа, который будет длиться 639 лет. Начало мероприятия пришлось на 5 сентября 2001 года, хотя из-за долгой паузы во вступлении первая нота прозвучала лишь в 2003 году. Окончание ASLSP, по подсчётам, должно прийтись на 5 сентября 2640 года.

Фото © Twitter / Microsiervos