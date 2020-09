Композитор создал самое медленное произведение, окончания которого не услышать даже его правнукам

Американский композитор Джон Кейдж прославился при жизни своим необычным взглядом на музыку. Но и после смерти его будут помнить ещё долго — не меньше 620 лет. Прочно войти в анналы истории мужчине помогло его произведение As Slow as Possible (сокращённо ASLSP), которое можно перевести как "Так медленно, как только возможно", пишет Oddity Central.