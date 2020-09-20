Композитор создал самое медленное произведение, окончания которого не услышать даже его правнукам

Американский композитор Джон Кейдж прославился при жизни своим необычным взглядом на музыку. Но и после смерти его будут помнить ещё долго — не меньше 620 лет. Прочно войти в анналы истории мужчине помогло его произведение As Slow as Possible (сокращённо ASLSP), которое можно перевести как "Так медленно, как только возможно", пишет Oddity Central.
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Произведение состоит из восьми частей, одну из которых можно в любой момент опустить, а другую — повторить. Такая система позволяет музыканту исполнить свою собственную версию ASLSP, непохожую на других. Но главное правило: играть её нужно так медленно, как только возможно. Джон Кейдж написал своё произведение для фортепиано в 1985 году, а через два года его переложили на орган. Именно эта версия и стала всемирно известной.
В церкви святого Бурхарда, расположенной в Хальберштадте, Германия, установили специальный орган. На нём было решено исполнить шедевр Кейджа, который будет длиться 639 лет. Начало мероприятия пришлось на 5 сентября 2001 года, хотя из-за долгой паузы во вступлении первая нота прозвучала лишь в 2003 году. Окончание ASLSP, по подсчётам, должно прийтись на 5 сентября 2640 года.
Существует даже расписание, по которому происходит смена нот. В этот день в церкви собирается множество туристов, которые наблюдают, как специалисты меняют трубы органа. Для ASLSP был построен особенный инструмент с минимальным набором труб — настоящий орган стоил бы слишком дорого и был сложен в уходе. В этом году смена ноты произошла 5 сентября, а следующая назначена на 5 февраля 2022 года.
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