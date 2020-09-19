Парень каждые три месяца набивает себе новое тату, и спустя 17 лет его тело стало похоже на кляксу

В детстве Дэниел из Ганновера был довольно тихим и скромным мальчиком. Друзей немного, а в подростковом возрасте вытащить его на вечеринку не удавалось никому. Ни о каким экспериментах с алкоголем и сигаретами даже и речи не могло быть. Но к 18 парень резко изменился. Он увлёкся музыкой, хардкор-рэпом и татуировками. Первое тату немца было сродни политическому заявлению, в нём он выразил своё отношение к запрещённым веществам и набил "Нет наркотикам".

Фото © Instagram / danielxgun

Дальше новые наколки на теле Дэниела начали появляться с завидной регулярностью — парень ходил к тату-мастеру каждые три месяца. Сейчас у немца порядка 60 тату, хотя посчитать их будет задачей не из лёгких. Рисунков так много, что они сплелись между собой, образуя единый "холст" размером с человека.

Фото © Instagram / danielxgun

По словам Гана, всего на татуировки у него ушло порядка пяти тысяч евро (444 тысячи рублей). Однако парень заметил, что он ещё сэкономил, ведь работы тут на все 50 тысяч евро (4,4 млн рублей). Сейчас — за исключением стоп — почти каждый сантиметр тела немца покрыт наколками. И гениталии тоже. Причём, как говорит Дэниел, делать тату там было не больно.

В общей сложности генитальные татуировки заняли всего один час. Они состоят из кое-каких букв, но большего я сказать не могу. Но замечу, что моей девушке это нравится Дэниел Ган

Фото © Instagram / danielxgun

И хоть Дэниел от своего нового вида в восторге, консервативное общество его города редко принимает его с восторгом. Выходя на улицу, он сразу готовится стать объектом изучающих, а иногда и презрительных взглядов прохожих. Некоторые не стесняются и даже подходят, чтобы расспросить, пишет The Sun.