Парень каждые три месяца набивает себе новое тату, и спустя 17 лет его тело стало похоже на кляксу

В детстве Дэниел из Ганновера был довольно тихим и скромным мальчиком. Друзей немного, а в подростковом возрасте вытащить его на вечеринку не удавалось никому. Ни о каким экспериментах с алкоголем и сигаретами даже и речи не могло быть. Но к 18 парень резко изменился. Он увлёкся музыкой, хардкор-рэпом и татуировками. Первое тату немца было сродни политическому заявлению, в нём он выразил своё отношение к запрещённым веществам и набил "Нет наркотикам".
Дальше новые наколки на теле Дэниела начали появляться с завидной регулярностью — парень ходил к тату-мастеру каждые три месяца. Сейчас у немца порядка 60 тату, хотя посчитать их будет задачей не из лёгких. Рисунков так много, что они сплелись между собой, образуя единый "холст" размером с человека.
По словам Гана, всего на татуировки у него ушло порядка пяти тысяч евро (444 тысячи рублей). Однако парень заметил, что он ещё сэкономил, ведь работы тут на все 50 тысяч евро (4,4 млн рублей). Сейчас — за исключением стоп — почти каждый сантиметр тела немца покрыт наколками. И гениталии тоже. Причём, как говорит Дэниел, делать тату там было не больно.
В общей сложности генитальные татуировки заняли всего один час. Они состоят из кое-каких букв, но большего я сказать не могу. Но замечу, что моей девушке это нравится
И хоть Дэниел от своего нового вида в восторге, консервативное общество его города редко принимает его с восторгом. Выходя на улицу, он сразу готовится стать объектом изучающих, а иногда и презрительных взглядов прохожих. Некоторые не стесняются и даже подходят, чтобы расспросить, пишет The Sun.
Куда бы я ни пошёл, люди всегда на меня смотрят и откровенно пялятся. Но мне наплевать, пока никто не пытается их без разрешения потрогать. Вот это уже ненормально, и обычно меня ужасно злит, если незнакомцы нарушают моё личное пространство
WOW-news
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