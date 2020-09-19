10 самых смешных диких зверей, которые прошли в финал Comedy Wildlife Photo Award

"Черепаха по кличке Терри передаёт привет". Автор — Марк Фитц

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"Дорогой беличий бог, ..."

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"У всех есть тот самый друг, который испортит любое фото". Автор — Ярин Кляйн

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"Когда после карантина немножко прибавил в весе и пытаешься выйти на улицу". Автор — Чарли Ричардсон

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"Когда бабушка привела к своей подруге, о существовании которой ты даже не знал"

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"О, привет! Давно не виделись!" Автор — Эрик Фишер

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"Шаг назад, мой друг. Это ещё не полтора метра". Автор — Петр Сочман

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"Я тут постою"

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"Когда, говорите, парикмахерские откроют?" Автор — Гейл Бизон

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"За что?!" Автор — Рамеш Летчманан