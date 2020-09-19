Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

10 самых смешных диких зверей, которые прошли в финал Comedy Wildlife Photo Award

Ежегодно фотографы дикой природы соревнуются, у кого кадры получились... смешнее. Недавно премия Comedy Wildlife Photo Awards определилась с очередными финалистами конкурса. В подборке ниже — десять самых смешных работ, среди которых, возможно, будет и победитель.

209

Фото © Comedywildlifephoto

"Черепаха по кличке Терри передаёт привет". Автор — Марк Фитц

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Дорогой беличий бог, ..."

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"У всех есть тот самый друг, который испортит любое фото". Автор — Ярин Кляйн

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Когда после карантина немножко прибавил в весе и пытаешься выйти на улицу". Автор — Чарли Ричардсон

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Когда бабушка привела к своей подруге, о существовании которой ты даже не знал"

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"О, привет! Давно не виделись!" Автор — Эрик Фишер

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Шаг назад, мой друг. Это ещё не полтора метра". Автор — Петр Сочман

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Я тут постою"

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"Когда, говорите, парикмахерские откроют?" Автор — Гейл Бизон

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

"За что?!" Автор — Рамеш Летчманан

Фото © Comedywildlifephoto

Фото © Comedywildlifephoto

Шутки в сторону. 10 фото из дикой природы, сделанные в самый подходящий момент

Каждый год фотографы дикой природы отправляют на Comedy wildlife photography awards смешные кадры, сделанные ими за последние 12 месяцев. Жюри конкурса отбирает самые удачные и уморительные работы, из которых затем определяются победители. В подборке ниже 10 снимков от участников соревнования в этом году.

Выбор редакции