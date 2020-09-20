Полицейские задержали подозреваемого в отправке Трампу посылки с ядом

На американской границе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в отправке президенту США Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что его задержали при попытке въезда в Америку из Канады. Более подробной информации о подозреваемом на данный момент нет.

До этого Лайф рассказывал о том, что неизвестный отправил в Белый дом посылку, внутри которой было ядовитое вещество рицин. Подтвердить наличие отравляющего вещества, которое получают из касторовых бобов, удалось при помощи двух тестов. Расследование по данному факту ведут ФБР и Секретная служба США.