Полицейские задержали подозреваемого в отправке Трампу посылки с ядом

На американской границе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в отправке президенту США Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что его задержали при попытке въезда в Америку из Канады. Более подробной информации о подозреваемом на данный момент нет.
Трамп заявил, что Миннеаполис во время протестов был похож на Берлин в конце Второй мировойПри этом он отметил, что буквально "за полчаса" силовикам удалось навести в городе порядок.
До этого Лайф рассказывал о том, что неизвестный отправил в Белый дом посылку, внутри которой было ядовитое вещество рицин. Подтвердить наличие отравляющего вещества, которое получают из касторовых бобов, удалось при помощи двух тестов. Расследование по данному факту ведут ФБР и Секретная служба США.
Ранее Дональд Трамп назвал себя стеной, которая отделяет "американскую мечту от хаоса".