Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Полицейские задержали подозреваемого в отправке Трампу посылки с ядом

Отмечается, что он хотел въехать в Америку из Канады.

180

Фото © ТАСС / EPA

На американской границе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в отправке президенту США Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что его задержали при попытке въезда в Америку из Канады. Более подробной информации о подозреваемом на данный момент нет.

Трамп заявил, что Миннеаполис во время протестов был похож на Берлин в конце Второй мировой

При этом он отметил, что буквально "за полчаса" силовикам удалось навести в городе порядок.

До этого Лайф рассказывал о том, что неизвестный отправил в Белый дом посылку, внутри которой было ядовитое вещество рицин. Подтвердить наличие отравляющего вещества, которое получают из касторовых бобов, удалось при помощи двух тестов. Расследование по данному факту ведут ФБР и Секретная служба США.

Ранее Дональд Трамп назвал себя стеной, которая отделяет "американскую мечту от хаоса".

Выбор редакции