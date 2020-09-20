В России начались учения "Кавказ-2020"

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Стратегические учения "Кавказ-2020" начались на территории Южного военного округа, сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что учения, которые пройдут с 21 по 26 сентября, станут завершающим этапом комплекса мероприятий боевой подготовки Вооружённых сил в текущем году.

— В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Учения пройдут в два этапа. На первом — запланированы боевые действия в созданной по учению условной военно-политической обстановке. На втором — будут решаться задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Основные действия пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа.