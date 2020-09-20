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В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

Всех контактировавших поместили под наблюдение врачей, им также был сделан тест на CoViD-19.

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Фото © ТАСС / AP

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь, северо-восток КНР, сообщили о выявлении CoViD-19 на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как утверждается, упаковку, в которой обнаружили коронавирус, выявили во время проверки в столице провинции Чанчуне.

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Представитель организации отметила, что использование таких мер направлено на замедление передачи вируса.

После того как стало известно о том, что на одной из упаковок была найдена инфекция, немедленно были отслежены все граждане, которые контактировали с данной пачкой. Было принято решение поместить их под наблюдение врачей, однако их тесты на CoViD-19 оказались отрицательными.

Стоит отметить, что 10 килограммов морепродуктов из этой партии попали также в город Фуюй в той же китайской провинции. Медики призвали людей, которые могли контактировать с этими продуктами, обратиться к властям и пройти тестирование на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что таможня Китая обнаружила CoViD-19 на упаковках креветок, которые были привезены из Эквадора.

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