"Не время для успокоения". В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений из-за коронавируса в России

В России на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой".

— ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию CoViD-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей, — сказала она, отметив положительный результат от комплексных мер, принятых российскими властями.

Представитель ВОЗ также сообщила, что организация рекомендует адаптировать такие меры к местному контексту и восприятию граждан, а также к тому, что жители сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение ограничений и "внести свой вклад в сокращение и остановку распространения CoViD-19".

Вуйнович подчеркнула, что ограничительные меры направлены на замедление передачи вируса и на выигрыш во времени, а также, если необходимо, на увеличение возможности страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтверждённых пациентов. По словам представителя ВОЗ, России всё ещё необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи CoViD-19 продолжают регистрироваться. Нужно поддерживать все приложенные усилия и меры, чтобы прервать цепочку передачи.

— Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять, — уверена Вуйнович.