Вирусолог рассказал, когда в России возможен всплеск CoViD-19

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что сейчас темпы развития заболеваемости коронавирусом незначительны. Однако всё может измениться поздней осенью, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Думаю, что повышение заболеваемости у нас, конечно, будет, но позже. <...> Стоит ждать повышения заболеваемости где-то к ноябрю – декабрю, — сказал вирусолог.

Альтштейн добавил, что пока не стоит ожидать возобновления строгих противовирусных мер. Вместо этого лучше повысить пропаганду уже существующих: ношения масок, мытья рук и самоизоляции.