Вирусолог рассказал, когда в России возможен всплеск CoViD-19

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что сейчас темпы развития заболеваемости коронавирусом незначительны. Однако всё может измениться поздней осенью, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
— Думаю, что повышение заболеваемости у нас, конечно, будет, но позже. <...> Стоит ждать повышения заболеваемости где-то к ноябрю – декабрю, — сказал вирусолог.
В ВОЗ назвали причину ухудшения ситуации с коронавирусом в ЕвропеЭксперты подчеркнули важность адекватной реакции на осложнение эпидобстановки со стороны властей государств.
Альтштейн добавил, что пока не стоит ожидать возобновления строгих противовирусных мер. Вместо этого лучше повысить пропаганду уже существующих: ношения масок, мытья рук и самоизоляции.
В России за прошедшие сутки выявили ещё 6148 случаев коронавируса, а их общее количество, зафиксированное за всё время, достигло 1 103 399.