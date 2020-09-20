Лондонским работникам на удалёнке запретили курить на рабочем месте

Власти муниципалитетов Хаммерсмит и Фулхэм в Западном Лондоне издали постановление о запрете курения на рабочем месте, в том числе электронных сигарет, для всех без исключения сотрудников, которые трудятся на удалёнке. Об этом сообщает Daily Mail.
Не только рак. Курение провоцирует развитие шизофрении, депрессии и ещё целого букета заболеванийО том, что курение убивает, написано на каждой пачке сигарет и курительных смесей. Но как именно оно убивает наш организм? Учёные выяснили, что болезни, указанные на пачках, — это далеко не весь перечень негативного влияния табака на здоровье человека. Оказалось, что из-за курения можно сойти с ума или впасть в депрессию.
— Любая часть жилища, используемая исключительно для работы, должна быть свободной от табачного дыма, — говорится в документе.
При этом, как именно будет контролироваться запрет, не уточняется. По данным журналистов, в районах, где уже действуют подобные запреты, пока никого не штрафовали. В свою очередь правозащитники уверены, что инициатива властей идёт вразрез с правовыми нормами и не имеет отношения к борьбе за здоровье.
По их мнению, новые правила представляют собой "моральный крестовый поход" против курения как такового, поскольку это "постыдное действие", и не более. Они также рекомендовали руководству муниципалитетов сосредоточиться на предоставлении качественных услуг населению, а не на "вмешательстве в образ жизни своих сотрудников".
Ранее Лайф сообщал, что россиян предупредили о рекордном повышении цен на сигареты.