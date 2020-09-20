В Турции неизвестные связали и расстреляли учителя

В одном из домов Турции было найдено тело учителя-пенсионера с пулевыми ранениями. Об этом сообщает местное издание Milliyet.
Уточняется, что трагедия произошла в городе Фоча, который находится на западе страны. Мужчину обнаружили друзья семьи.
Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобусВодитель транспортного средства задержан и находится под стражей.
Погибший лежал на диване, его руки были скреплены пластиковыми стяжками. По предварительным данным, мужчина был застрелен из винтовки.
В настоящий момент правоохранительные органы Турции проводят расследование по факту данного преступления. Ведётся поиск злоумышленников.
Ранее Лайф сообщал, что в китайской провинции Сычуань учитель математики забил насмерть одну из учениц за то, что она дважды во время урока не смогла дать правильный ответ.