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В Турции неизвестные связали и расстреляли учителя

По предварительным данным, мужчина был убит из винтовки.

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Фото © ТАСС / EPA

В одном из домов Турции было найдено тело учителя-пенсионера с пулевыми ранениями. Об этом сообщает местное издание Milliyet.

Уточняется, что трагедия произошла в городе Фоча, который находится на западе страны. Мужчину обнаружили друзья семьи.

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Погибший лежал на диване, его руки были скреплены пластиковыми стяжками. По предварительным данным, мужчина был застрелен из винтовки.

В настоящий момент правоохранительные органы Турции проводят расследование по факту данного преступления. Ведётся поиск злоумышленников.

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