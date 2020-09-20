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Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

Водитель транспортного средства задержан и находится под стражей.

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Фото © Sabah

Гражданку России насмерть сбил микроавтобус в турецком курортном городе Кемер, который находится в провинции Анталья. Об этом сообщает портал Sabah.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл на бульваре Ататюрка. Женщина отправилась из отеля на пляж, при переходе дороги на неё совершил наезд микроавтобус. Как сообщается, водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую россиянку.

На место немедленно прибыли экстренные службы, полиция и скорая. От полученных травм туристка скончалась. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 65-летняя гражданка РФ.

В Турции начался суд по делу о гибели 12-летней россиянки в бассейне отеля

Следующее заседание пройдёт 24 декабря.

В данный момент водитель микроавтобуса задержан правоохранительными органами и находится под стражей.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП погибла ещё одна россиянка. В женщину врезался автомобиль, когда она передвигалась на мотобайке.

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