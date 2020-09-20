Актёра Прилучного после развода ищут судебные приставы из-за долга в 200 рублей

Российского популярного актёра Павла Прилучного после его развода с актрисой Агатой Муцениеце ищут судебные приставы из-за задолженности в размере 200 рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Прилучный попал в базу судебных приставов Новосибирской области. В этот раз задолженность связана с его разводом. По данным издания, актёр не рассчитался с судом за заседание о расторжении брака.
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— Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей, — отметили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
Уточняется, что исполнительное производство вступило в силу с 20 августа. При этом у Муцениеце нет долгов. Она оплатила все пошлины и не числится в базе судебных приставов.
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До этого уже появлялась информация о том, что артист задолжал налоговой более 120 тысяч рублей. Однако позже он выплатил все долги.
Напомним, 15 июня Павел Прилучный оформил официальный развод со своей теперь уже бывшей супругой Агатой Муцениеце. Сразу после этого поползли слухи, что актёр начал встречаться с коллегой по постановке "Косметика врага" Мирославой Карпович. Девушку в Сети затравили хейтеры, несмотря на то что артисты не комментировали свои взаимоотношения. Пару также заметили вместе на отдыхе в Крыму, куда влюблённые отправились с детьми актёра.