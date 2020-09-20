Актёра Прилучного после развода ищут судебные приставы из-за долга в 200 рублей

Российского популярного актёра Павла Прилучного после его развода с актрисой Агатой Муцениеце ищут судебные приставы из-за задолженности в размере 200 рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Прилучный попал в базу судебных приставов Новосибирской области. В этот раз задолженность связана с его разводом. По данным издания, актёр не рассчитался с судом за заседание о расторжении брака.

— Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей, — отметили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Уточняется, что исполнительное производство вступило в силу с 20 августа. При этом у Муцениеце нет долгов. Она оплатила все пошлины и не числится в базе судебных приставов.

До этого уже появлялась информация о том, что артист задолжал налоговой более 120 тысяч рублей. Однако позже он выплатил все долги.