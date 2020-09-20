США могут поменять условия по ДСНВ, если РФ не примет их до выборов президента Америки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что у Вашингтона есть возможность выдвинуть новые условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как заявил он в интервью газете "Коммерсант", произойдёт это в случае, если РФ не примет их предложение до выборов президента Соединённых Штатов.

— Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если РФ его не примет, то, после того как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится, — сказал он.

Он добавил, что США уже завтра могли бы заключить соглашение. По словам Биллингсли, если до февраля Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение, то Америка не собирается продлевать ДСНВ, потому что он для них невыгоден, так как накладывает "такие ограничения на Соединённые Штаты, каких не накладывает на РФ".