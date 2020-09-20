США могут поменять условия по ДСНВ, если РФ не примет их до выборов президента Америки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли считает, что у Вашингтона есть возможность выдвинуть новые условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Как заявил он в интервью газете "Коммерсант", произойдёт это в случае, если РФ не примет их предложение до выборов президента Соединённых Штатов.
— Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если РФ его не примет, то, после того как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится, — сказал он.
США заявили, что не намерены наращивать свой ядерный потенциалВ Америке считают, что его увеличивают Россия и Китай.
Он добавил, что США уже завтра могли бы заключить соглашение. По словам Биллингсли, если до февраля Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение, то Америка не собирается продлевать ДСНВ, потому что он для них невыгоден, так как накладывает "такие ограничения на Соединённые Штаты, каких не накладывает на РФ".
Договор СНВ-III был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы сделать это.