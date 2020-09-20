Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии CoViD-19 в мире

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, закончится в 2022 году. Тогда-то человечество и вернётся к нормальной жизни, сказал он в интервью Fox News.

— На протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры заболеваемости, если подойдём к проблеме в мировом масштабе, — отметил предприниматель.

Насчёт США его прогноз более оптимистичен. Гейтс отметил, что страна сможет полностью вернуться к нормальной жизни уже к следующему лету. Однако, считает он, важно не прекращать борьбу с коронавирусом в глобальном масштабе, чтобы у болезни не было шанса вернуться в разные страны.