США заявили, что не намерены наращивать свой ядерный потенциал

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия наращивает ядерный арсенал, а Америка этого не делает.

— Россия наращивает свой ядерный арсенал. Мы — нет. Китай его наращивает очень быстро. Мы, повторяю, его не наращиваем, — сказал он в интервью "Коммерсанту".

Спецпосланник добавил, что, хотя США и не оспаривают действия РФ как суверенного государства, есть обеспокоенность по поводу того, что Москва делает за рамками Договора о стратегических наступательных вооружениях. Речь идёт о системах ядерного оружия с малым радиусом действия, которые якобы наращивает Россия.

— У нас возникает вопрос, зачем это нужно. Мы думаем, что со стороны России это пустая трата колоссальных денег в то время, когда у её правительства есть много иных приоритетов, — подытожил спецпосланник.