Конструктор гиперзвукового блока "Авангард" ответил на обвинение Трампа в краже разработки у США

Конструктор гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберт Ефремов ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия украла технологию гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
— Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком, — заявил Ефремов в беседе с "Российской газетой", добавив, что, когда РФ экспериментировала со сверхзвуком, американский экс-президент ещё ходил в школу.
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Напомним, накануне президент России Владимир Путин раскрыл личность автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Им оказался оружейник Герберт Ефремов, которого глава государства удостоил наивысшей государственной награды.
Позже президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже разработки "супер-пупер-ракеты", информацию о которой впервые американский лидер раскрыл весной этого года. По его словам, снаряд будет развивать скорость в 17 раз выше, чем все существующие на сегодняшний день ракеты, а поражать цели будет на расстоянии 1600 километров с точностью до 35 сантиметров от центра.