Конструктор гиперзвукового блока "Авангард" ответил на обвинение Трампа в краже разработки у США

Конструктор гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберт Ефремов ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия украла технологию гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.

— Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком, — заявил Ефремов в беседе с "Российской газетой", добавив, что, когда РФ экспериментировала со сверхзвуком, американский экс-президент ещё ходил в школу.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин раскрыл личность автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Им оказался оружейник Герберт Ефремов, которого глава государства удостоил наивысшей государственной награды.