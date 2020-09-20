Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Подписчики совместно нажитые". Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым после развода

О расставании звёздной пары стало известно в конце июня.

26
Post cover

Фото © Instagram / asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус недавно развелась со своим мужем Гариком Харламовым, чем заметно повысила к своей персоне интерес аудитории, которая активно интересуется её личной жизнью. Впрочем, порой Асмус и сама подливает масло в огонь. Так, сегодня она пошутила про раздел имущества, когда её спросили, сама ли она ведёт аккаунт в "Инстаграме".

50% — Гарик после развода. Всё-таки подписчики совместно нажитые, — ответила она на вопрос одного из пользователей соцсети.

"Свободный и такой лёгкий". Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус

Жена Павла Воли считает шоумена завидным женихом.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о прекращении своих отношений в конце июня. При этом они пообещали, что бракоразводный процесс будет проходить в дружеской атмосфере. СМИ узнали, что инициатором развода стал Харламов. Позднее юморист назвал "истинную" причину расставания. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства. Позже в Сети пошли слухи о том, что Харламов уже планирует жениться снова.

Выбор редакции