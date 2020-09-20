В Таиланде белорус насмерть сбил россиянку на мотобайке

На острове Пхукет в результате ДТП погибла россиянка. В женщину врезался автомобиль, когда она передвигалась на мотобайке, сообщает The Phuket News.

Отмечается, что погибшая была в шлеме, но, несмотря на это, получила травмы, несовместимые с жизнью. Хоть экстренные службы и прибыли на место максимально оперативно, медикам оставалось лишь констатировать смерть 36-летней Надежды Гизатуллиной. Как рассказал сотрудник местной полиции, за рулём "хонды" находился гражданин Белоруссии.

Полицейский добавил, что водителю около 35 лет и после ДТП он остался на месте, не пытаясь скрыться и избежать ответственности. От подробных комментариев правоохранитель отказался, сославшись на то, что ему ещё предстоит расследовать это дело.