"Прошли и прошли". Сын Лукашенко высказался о белорусских протестах

Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор заявил "Sputnik Беларусь", что его не пугают протестные акции, которые проходят в стране второй месяц. Сегодня он принял участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом, — сказал Виктор Лукашенко.

Более 30 байкеров мотоклуба Harley Owners Group (H.O.G.) из разных городов Белоруссии и России на днях побывали в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память павших защитников Отечества.

Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены.