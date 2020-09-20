Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тысячи белорусов направились к резиденции Лукашенко в Минске — видео

Ранее туда стянули спецтехнику и силовиков.

1584

Видео © LIFE, Соцсети

В Минске проходит очередной митинг сторонников оппозиции, которые не согласны с результатами президентских выборов. Тысячи людей собрались возле стелы "Минск — город-герой" и направились в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. По традиции участники пришли на несогласованную акцию с бело-красно-белой атрибутикой и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Тихановская пригрозила раскрыть персональные данные белорусских силовиков

В МВД страны отметили, что у них есть технологии, которые могут установить виновных в утечке личной информации правоохранителей.

В то же время в район площади Государственного флага и Дворца независимости, где как раз и находится резиденция главы государства, стянули спецтехнику, милицию и внутренние войска, а участников "Марша солидарности" начали задерживать.

Выбор редакции