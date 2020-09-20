Тысячи белорусов направились к резиденции Лукашенко в Минске — видео

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В Минске проходит очередной митинг сторонников оппозиции, которые не согласны с результатами президентских выборов. Тысячи людей собрались возле стелы "Минск — город-герой" и направились в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. По традиции участники пришли на несогласованную акцию с бело-красно-белой атрибутикой и выкрикивают антиправительственные лозунги.
Тихановская пригрозила раскрыть персональные данные белорусских силовиковВ МВД страны отметили, что у них есть технологии, которые могут установить виновных в утечке личной информации правоохранителей.
В то же время в район площади Государственного флага и Дворца независимости, где как раз и находится резиденция главы государства, стянули спецтехнику, милицию и внутренние войска, а участников "Марша солидарности" начали задерживать.