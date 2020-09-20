В Минске начались задержания протестующих на "Марше солидарности" — видео

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В Минске правоохранительные органы начали задерживать участников запланированной акции протеста "Марш солидарности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД столицы Белоруссии Наталью Ганусевич.

— Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса, — сказала собеседница.

Как сообщает корреспондент агентства, из центра к стеле "Минск — город-герой" направилось несколько сотен человек, но практически сразу к ним подъехали автозаки, люди разбежались. В это же время задержания протестующих с бело-красно-белыми флагами начались возле Дворца спорта.

Кроме того, как сообщил белорусский оператор связи А1, сегодня в Минске по требованию государственных органов произошло снижение скорости мобильного интернета. В компании добавили, что "о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным".

Ранее Лайф сообщал, что к резиденции Лукашенко в Минске начали стягивать спецтехнику.