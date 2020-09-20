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В Минске начались задержания протестующих на "Марше солидарности" — видео

Кроме того, по требованию госорганов в белорусской столице снизили скорость мобильного интернета.

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Видео © Соцсети

В Минске правоохранительные органы начали задерживать участников запланированной акции протеста "Марш солидарности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД столицы Белоруссии Наталью Ганусевич.

Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса, — сказала собеседница.

Видео © Tut.by

Как сообщает корреспондент агентства, из центра к стеле "Минск — город-герой" направилось несколько сотен человек, но практически сразу к ним подъехали автозаки, люди разбежались. В это же время задержания протестующих с бело-красно-белыми флагами начались возле Дворца спорта.

Кроме того, как сообщил белорусский оператор связи А1, сегодня в Минске по требованию государственных органов произошло снижение скорости мобильного интернета. В компании добавили, что "о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным".

В Минске начались задержания на "женском марше" — видео

В автозак попала и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет".

Ранее Лайф сообщал, что к резиденции Лукашенко в Минске начали стягивать спецтехнику.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

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