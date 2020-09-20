В Бресте силовики распылили газ из баллончика в протестующих — видео

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В белорусском Бресте на акции протеста очевидцы сняли на видео, как силовики во время задержания распыляют в лица митингующих перцовый газ из баллончика. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на очевидцев.
На кадрах видно, что мужчина в чёрном, подходя к протестующим, которые стоят в сцепке, распыляет им в лица баллончик, после чего силовики начинают хватать людей.
— Люди встали в сцепки и начали кричать, что распылили баллончик. Потом я почувствовала, что и на меня попало, — цитирует издание одну из митингующих.
"Не души меня, не нарушай закон!" В Гомеле и Гродно жёстко задерживают протестующих — видеоНесогласованные акции проходят сразу в нескольких крупных городах Белоруссии.
В МВД Белоруссии, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию по данному факту, отмечает ТАСС.
Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников запланированной акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии было задержано 430 человек, большинство из них уже отпущено.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.