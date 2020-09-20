В Бресте силовики распылили газ из баллончика в протестующих — видео

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В белорусском Бресте на акции протеста очевидцы сняли на видео, как силовики во время задержания распыляют в лица митингующих перцовый газ из баллончика. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, что мужчина в чёрном, подходя к протестующим, которые стоят в сцепке, распыляет им в лица баллончик, после чего силовики начинают хватать людей.

— Люди встали в сцепки и начали кричать, что распылили баллончик. Потом я почувствовала, что и на меня попало, — цитирует издание одну из митингующих.

В МВД Белоруссии, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию по данному факту, отмечает ТАСС.

Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников запланированной акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии было задержано 430 человек, большинство из них уже отпущено.