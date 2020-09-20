В жилой пятиэтажке в Тюмени произошёл взрыв газа, есть пострадавшие — видео

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В Тюмени в жилом пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошёл взрыв газа, эвакуировано около 85 человек, сообщил Лайфу источник.
Взрыв прогремел на втором этаже, один из пострадавших госпитализирован, его отвезли в областную больницу.
Очевидцы сообщают, что вокруг здания разбросаны кирпичи и оконные рамы. В данный момент идёт разбор конструкций. Людей расселяют в гостиницу.
Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Приморье помогут с покупкой новых квартирРемонт самого дома закончится к Новому году.
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и четверо пострадали при взрыве снаряда в Оренбургской области. Позже в больнице скончался один из травмированных, число погибших увеличилось до двух.