В жилой пятиэтажке в Тюмени произошёл взрыв газа, есть пострадавшие — видео

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В Тюмени в жилом пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошёл взрыв газа, эвакуировано около 85 человек, сообщил Лайфу источник.

Взрыв прогремел на втором этаже, один из пострадавших госпитализирован, его отвезли в областную больницу.

Очевидцы сообщают, что вокруг здания разбросаны кирпичи и оконные рамы. В данный момент идёт разбор конструкций. Людей расселяют в гостиницу.