Один погиб и четверо пострадали при взрыве снаряда в Оренбургской области

Ночью в Акбулакском районе Оренбургской области прогремел взрыв. По данным регионального СУ СКР, сдетонировал снаряд, который находился в гараже у частного дома в селе Советское.

В результате собственник постройки получил телесные повреждения, от которых скончался в районной больнице. Также в медучреждение были доставлены четверо пострадавших. Четырёхлетнему ребёнку при взрыве травмировало кисть, у 17-летнего подростка ранена грудная клетка. 18-летнему жителю посёлка диагностирована травма лёгкого, а 34-летний мужчина сломал ногу.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Место происшествия осмотрели следователи, криминалисты и взрывотехники.