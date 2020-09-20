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Один погиб и четверо пострадали при взрыве снаряда в Оренбургской области

С различными травмами раненые были доставлены в больницу.

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Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

Ночью в Акбулакском районе Оренбургской области прогремел взрыв. По данным регионального СУ СКР, сдетонировал снаряд, который находился в гараже у частного дома в селе Советское.

В результате собственник постройки получил телесные повреждения, от которых скончался в районной больнице. Также в медучреждение были доставлены четверо пострадавших. Четырёхлетнему ребёнку при взрыве травмировало кисть, у 17-летнего подростка ранена грудная клетка. 18-летнему жителю посёлка диагностирована травма лёгкого, а 34-летний мужчина сломал ногу.

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Точное число жертв пока не известно, идут спасательные работы.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Место происшествия осмотрели следователи, криминалисты и взрывотехники.

Ранее на заводе по производству пеплоблоков в Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность оборудования.

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