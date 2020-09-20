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Вице-премьер Узбекистана умер после заражения коронавирусом

Политик на протяжении нескольких недель проходил лечение в частной клинике.

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Фото © Facebook / Ўктам Барноев

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший вопросы развития аграрной и продовольственной сферы страны, умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает "Sputnik Узбекистан".

Информацию о смерти подтвердили власти Бухарской области. Отмечается, что Барноев долгое время лечился от коронавируса, который у него диагностировали в конце июля. По данным местных СМИ, последние дни своей жизни политик провёл в Германии.

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Ему было 73 года.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля текущего года, а с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана. До этого (с декабря 2016 года) Барноев был хокимом Бухарской области.

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