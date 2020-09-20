В Петербурге прямо на дороге бросили коляску с полуторагодовалой малышкой. Её заметил проезжавший мимо водитель

В Санкт-Петербурге водитель обнаружил на дороге необычную находку — коляску с ребёнком. Инцидент произошёл в Калининском районе города на улице Бутлерова, сообщили Лайфу в пресс-службе городского ГУ МВД России.
О брошенной малышке в полицию заявил 49-летний Дмитрий. Он ехал домой в три часа ночи, когда прямо на пути увидел оставленную коляску, в которой лежала девочка в возрасте около полутора лет, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".
"Воспитывает во мне боевой характер". Девятилетняя боксёрша из Липецка рассказала Лайфу о целях в спортивной карьереМалышка занимается с людьми гораздо старше себя, нагрузки у неё — как у взрослого человека.
Малышку госпитализировали, а родителей девочки ищут. Как рассказал сам Дмитрий, если их не найдут, то они с женой готовы удочерить ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье нашли мать брошенного на лавочке младенца.