Александр Олешко рассказал о последней встрече с ведущим "Русского лото"

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова, у которого врачи выявили коронавирус. Он отметил, что это был очень талантливый человек и удивительный педагог.

— Несколько дней назад мы встретились на служебном входе Театра имени Е.Б. Вахтангова, и я опубликовал совместное видео о важности русского языка. Оказалось, что это наша последняя встреча, — написал Олешко у себя в "Инстаграме".

Кроме того, соболезнования в связи со смертью Борисова принёс ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

— Большая трагедия. Мне, к сожалению, сказать нечего, — ответил он на вопрос радиостанции "Говорит Москва" о дате похорон артиста.