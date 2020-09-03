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Александр Олешко рассказал о последней встрече с ведущим "Русского лото"

Он выразил соболезнования близким артиста.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова, у которого врачи выявили коронавирус. Он отметил, что это был очень талантливый человек и удивительный педагог.

Несколько дней назад мы встретились на служебном входе Театра имени Е.Б. Вахтангова, и я опубликовал совместное видео о важности русского языка. Оказалось, что это наша последняя встреча, — написал Олешко у себя в "Инстаграме".

Кроме того, соболезнования в связи со смертью Борисова принёс ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Большая трагедия. Мне, к сожалению, сказать нечего, — ответил он на вопрос радиостанции "Говорит Москва" о дате похорон артиста.

До последнего отказывался от госпитализации. У ведущего "Русского лото" было поражено до 75% лёгких

Врачи диагностировали Борисову коронавирусную инфекцию с двусторонним осложнением.

Напомним, Михаил Борисов был госпитализирован накануне, на скорой его увезли прямо со съёмочной площадки.

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