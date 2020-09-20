"Окружили проспект за пару минут". Протестующие в Минске дошли до кордона силовиков — видео

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В центре Минска продолжаются массовые протесты. На этот раз митингующие дошли до площади Победы в центре белорусской столицы. Однако участникам оппозиционного "Марша солидарности" пришлось остановиться перед кордоном силовиков, где виднеются два водомёта.

По словам очевидцев, правоохранители оцепили проспект Независимости на пути к площади за "пару минут".

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По данным ТАСС, почти 30 манифестантов были выхвачены из толпы и препровождены в автозаки. Также начали массово задерживать участников акции оппозиции на проспекте Независимости в районе ЦУМа.

По оценкам РИА "Новости", количество митингующих достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водомёты.

Отмечается, что протестующие приблизились на расстояние около 50 метров к оцеплению силовиков на проспекте Независимости. Потом они повернули обратно.

Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены.