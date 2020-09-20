"Окружили проспект за пару минут". Протестующие в Минске дошли до кордона силовиков — видео

В центре Минска продолжаются массовые протесты. На этот раз митингующие дошли до площади Победы в центре белорусской столицы. Однако участникам оппозиционного "Марша солидарности" пришлось остановиться перед кордоном силовиков, где виднеются два водомёта.
По словам очевидцев, правоохранители оцепили проспект Независимости на пути к площади за "пару минут".
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По данным ТАСС, почти 30 манифестантов были выхвачены из толпы и препровождены в автозаки. Также начали массово задерживать участников акции оппозиции на проспекте Независимости в районе ЦУМа.
По оценкам РИА "Новости", количество митингующих достигает нескольких десятков тысяч человек. Цепь силовиков растянулась, преградив протестующим дорогу к площади Победы. ОМОН использует машины "Заслон", также здесь стоят водомёты.
Отмечается, что протестующие приблизились на расстояние около 50 метров к оцеплению силовиков на проспекте Независимости. Потом они повернули обратно.
"Прошли и прошли". Сын Лукашенко высказался о белорусских протестахСегодня на акциях в нескольких городах республики силовики жёстко задерживали людей.
Сегодня в Минске правоохранительные органы начали задерживать участников акции протеста "Марш солидарности". Ранее силовики сообщили, что на вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.