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Турист из Удмуртии сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

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Фото © Pixabay

Турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, с высоты 3200 метров. Его уже нашли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По состоянию на 17:46 поисково-спасательные работы в ущелье Верхний Баксан на озере Сылтранкёль (высота 3200 м) полностью завершены. Спасатели спустили туриста 1991 года рождения из Удмуртии и доставили его в Верхний Баксан, где передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении.

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Есть пострадавшие.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Отмечается, что в поисково-спасательных работах принимали участие шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и одна единица техники.

Ранее Лайф сообщал, что российский турист умер в турецкой больнице после того, как чуть не утонул.

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