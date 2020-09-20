Турист из Удмуртии сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Турист из Удмуртии сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, с высоты 3200 метров. Его уже нашли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— По состоянию на 17:46 поисково-спасательные работы в ущелье Верхний Баксан на озере Сылтранкёль (высота 3200 м) полностью завершены. Спасатели спустили туриста 1991 года рождения из Удмуртии и доставили его в Верхний Баксан, где передали бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Отмечается, что в поисково-спасательных работах принимали участие шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и одна единица техники.