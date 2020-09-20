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В жёстком ДТП в Барнауле погибла семья с двумя детьми

Автомобиль влетел в стоящий на месте самосвал.

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Фото © Telegram / barnaul 22

Жуткое ДТП произошло сегодня в Барнауле. В результате столкновения иномарки с самосвалом погибла целая семья из четырёх человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Произошло ДТП, погибла семья из четырёх человек: муж, жена и двое детей 2011 и 2017 года рождения, — рассказали в полиции.

Фото © Telegram / barnaul 22Фото © Telegram / barnaul 22

Фото © Telegram / barnaul 22

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Отмечается, что авария произошла на перекрёстке Трактовой улицы и Павловского тракта. Кроссовер Toyota RAV4, в котором ехало семейство, на большой скорости влетел в КамАЗ, стоявший на месте.

На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и уехал с места ДТП ремонтировать машину

Инцидент произошёл накануне вечером, проводится служебная проверка.

Другое жёсткое ДТП произошло сегодня ночью под Воронежем. Там в результате лобового столкновения автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2110 погибли четыре человека, ещё одному удалось выжить.

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