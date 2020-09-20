В жёстком ДТП в Барнауле погибла семья с двумя детьми

Жуткое ДТП произошло сегодня в Барнауле. В результате столкновения иномарки с самосвалом погибла целая семья из четырёх человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

— Произошло ДТП, погибла семья из четырёх человек: муж, жена и двое детей 2011 и 2017 года рождения, — рассказали в полиции.

Отмечается, что авария произошла на перекрёстке Трактовой улицы и Павловского тракта. Кроссовер Toyota RAV4, в котором ехало семейство, на большой скорости влетел в КамАЗ, стоявший на месте.