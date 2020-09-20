"Спартак" крупно проиграл "Динамо" в столичном дерби КХЛ

В Москве на "ВТБ-арене" состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное "Динамо" со счётом 5:0 переиграло столичный "Спартак".

Динамовцы в первом периоде усилиями нападающих Дмитрия Яшкина (14', большинство) и Владимира Брюквина (15') в течение одной минуты дважды поразили ворота спартаковского голкипера Никиты Беспалова.

Во втором отрезке игры защитник Михал Чайковски с форвардом Оскаром Линдбергом довели счёт до крупного — 4:0.

Пятую шайбу бело-голубые оформили на экваторе третьего периода — дубль записал на свой счёт Владимир Брюквин.

Таким образом, спартаковцы терпят четвёртое поражение подряд, в то время как для динамовского коллектива эта победа стала четвёртой кряду.

Регулярный чемпионат КХЛ