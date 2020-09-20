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"Спартак" крупно проиграл "Динамо" в столичном дерби КХЛ

Бело-голубые пять раз зажгли красный свет за воротами спартаковцев, не пропустив при этом ни разу.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

В Москве на "ВТБ-арене" состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное "Динамо" со счётом 5:0 переиграло столичный "Спартак".

Динамовцы в первом периоде усилиями нападающих Дмитрия Яшкина (14', большинство) и Владимира Брюквина (15') в течение одной минуты дважды поразили ворота спартаковского голкипера Никиты Беспалова.

Во втором отрезке игры защитник Михал Чайковски с форвардом Оскаром Линдбергом довели счёт до крупного — 4:0.

Пятую шайбу бело-голубые оформили на экваторе третьего периода — дубль записал на свой счёт Владимир Брюквин.

Таким образом, спартаковцы терпят четвёртое поражение подряд, в то время как для динамовского коллектива эта победа стала четвёртой кряду.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Динамо" М — "Спартак" — 5:0 (2:0; 2:0; 1:0).
  • СКА — "Торпедо" — 2:1 (0:1; 2:0; 0:0).
  • "Автомобилист" — "Авангард" — 4:3 ОТ (0:0; 1:1; 2:2; 1:0).
  • "Ак Барс" — "Сочи" — 5:3 (1:0; 2:3; 2:0).
  • "Трактор" — "Амур" — 5:0 (2:0; 2:0; 1:0).

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