"Спартак" крупно проиграл "Динамо" в столичном дерби КХЛ

В Москве на "ВТБ-арене" состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное "Динамо" со счётом 5:0 переиграло столичный "Спартак".
Динамовцы в первом периоде усилиями нападающих Дмитрия Яшкина (14', большинство) и Владимира Брюквина (15') в течение одной минуты дважды поразили ворота спартаковского голкипера Никиты Беспалова.
В перерыве будем смотреть голы! @DmitrijJaskin — 1:0 pic.twitter.com/jfSVqnHRzd— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 20, 2020
Во втором отрезке игры защитник Михал Чайковски с форвардом Оскаром Линдбергом довели счёт до крупного — 4:0.
Ооооооосккаааааааар! pic.twitter.com/GW9MQYEuKg— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 20, 2020
Пятую шайбу бело-голубые оформили на экваторе третьего периода — дубль записал на свой счёт Владимир Брюквин.
Таким образом, спартаковцы терпят четвёртое поражение подряд, в то время как для динамовского коллектива эта победа стала четвёртой кряду.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Динамо" М — "Спартак" — 5:0 (2:0; 2:0; 1:0).
- СКА — "Торпедо" — 2:1 (0:1; 2:0; 0:0).
- "Автомобилист" — "Авангард" — 4:3 ОТ (0:0; 1:1; 2:2; 1:0).
- "Ак Барс" — "Сочи" — 5:3 (1:0; 2:3; 2:0).
- "Трактор" — "Амур" — 5:0 (2:0; 2:0; 1:0).