Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Шотландский футболист погиб, выпав из окна отеля в Турции

Расследовать обстоятельства его смерти будут местные власти.

31
Post cover

Фото © Metro.co.uk

Отдых в Стамбуле обернулся трагедией для шотландского футболиста Энтони Макдоуэлла, который выступал за клуб Southside United.

28-летний спортсмен отправился в путешествие в Турцию вместе с бывшей девушкой и приятелем. Однако и нескольких дней не успел провести на курортах этой страны. По данным издания Metro, буквально на следующий день после приезда он выпал из окна седьмого этажа отеля в Стамбуле. Отмечается, что расследовать его гибель будут турецкие власти.

В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть

Погибшему было 85 лет.

Друзья и коллеги тут же отреагировали на известие о смерти Макдоуэлла.

Тони сыграл огромную роль в продвижении команды. Он был отличным игроком, а главное — отличным парнем, — выразил соболезнования его футбольный клуб в "Фейсбуке".

Ранее фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.

Выбор редакции