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Регион
Опубликовано 20 сентября 2020, 15:03
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Шотландский футболист погиб, выпав из окна отеля в Турции

Фото © Metro.co.uk

Фото © Metro.co.uk

Расследовать обстоятельства его смерти будут местные власти.

Отдых в Стамбуле обернулся трагедией для шотландского футболиста Энтони Макдоуэлла, который выступал за клуб Southside United.

28-летний спортсмен отправился в путешествие в Турцию вместе с бывшей девушкой и приятелем. Однако и нескольких дней не успел провести на курортах этой страны. По данным издания Metro, буквально на следующий день после приезда он выпал из окна седьмого этажа отеля в Стамбуле. Отмечается, что расследовать его гибель будут турецкие власти.

В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть
В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмерть

Друзья и коллеги тут же отреагировали на известие о смерти Макдоуэлла.

Тони сыграл огромную роль в продвижении команды. Он был отличным игроком, а главное — отличным парнем, — выразил соболезнования его футбольный клуб в "Фейсбуке".

Ранее фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.

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Алексей Дёмин
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