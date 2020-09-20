Шотландский футболист погиб, выпав из окна отеля в Турции

Отдых в Стамбуле обернулся трагедией для шотландского футболиста Энтони Макдоуэлла, который выступал за клуб Southside United.
28-летний спортсмен отправился в путешествие в Турцию вместе с бывшей девушкой и приятелем. Однако и нескольких дней не успел провести на курортах этой страны. По данным издания Metro, буквально на следующий день после приезда он выпал из окна седьмого этажа отеля в Стамбуле. Отмечается, что расследовать его гибель будут турецкие власти.
В Нижнем Тагиле пенсионер выпал из окна, развешивая бельё, и разбился насмертьПогибшему было 85 лет.
Друзья и коллеги тут же отреагировали на известие о смерти Макдоуэлла.
— Тони сыграл огромную роль в продвижении команды. Он был отличным игроком, а главное — отличным парнем, — выразил соболезнования его футбольный клуб в "Фейсбуке".
Ранее фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.