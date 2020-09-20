В Ростове-на-Дону скорая с пациентом перевернулась после столкновения с легковушкой

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием скорой помощи. После столкновения с другим автомобилем машина опрокинулась. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по региону.

— Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который двигался с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами, и автомобиля Hyundai Solaris. От удара произошло опрокидывание скорой, — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в 6:50 возле дома 138/1а по улице Мадояна. Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель скорой, который сам обратился за медицинской помощью. Кроме того, как сообщает RostovGazeta, в машине находился пациент в тяжёлом состоянии, он не пострадал.