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В Ростове-на-Дону скорая с пациентом перевернулась после столкновения с легковушкой

В результате аварии пострадал один человек.

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Фото © Rostof.ru

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием скорой помощи. После столкновения с другим автомобилем машина опрокинулась. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по региону.

Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который двигался с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами, и автомобиля Hyundai Solaris. От удара произошло опрокидывание скорой, — рассказали в ведомстве.

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Виновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.

Авария произошла в 6:50 возле дома 138/1а по улице Мадояна. Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель скорой, который сам обратился за медицинской помощью. Кроме того, как сообщает RostovGazeta, в машине находился пациент в тяжёлом состоянии, он не пострадал.

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