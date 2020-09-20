Сова запуталась в проводах на крыше дома в Москве и была атакована воронами. Из ловушки её вызволили спасатели

В Москве спасатели помогли сове, которая застряла на крыше дома в Басманном районе и подверглась нападению ворон. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
— Спасатели-добровольцы отряда "Спасрезерв" были направлены в Фурманный переулок, где на крыше дома № 20 жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами. В сопровождении электрика местной управляющей компании спасатели поднялись на крышу, — рассказали в пресс-службе.
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Выяснилось, что сова запуталась в проводах от антенны. Когда электрик дал сигнал об отсутствии напряжения, спасатели приблизились к птице. На удивление сова не испугалась и подпустила к себе людей, дав им возможность себя освободить. Теперь птицу передадут специалистам Департамента природопользования.
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