Сова запуталась в проводах на крыше дома в Москве и была атакована воронами. Из ловушки её вызволили спасатели

Истощённая собака добрела до дома незнакомцев, которые спасли ей жизнь: фото до и после Никогда не знаешь, кто ждёт за дверью твоего дома. Эта семья обнаружила на пороге собаку, которая находилась на грани жизни и смерти. Не помочь бедняге они просто не могли.