Песков — о диалоге Путина и Лукашенко: Весьма доверительный и крайне предметный

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал диалог российского лидера и его белорусского коллеги Александра Лукашенко как доверительный.
— Диалог этот весьма доверительный, и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений, — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой показали в передаче "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Песков также отметил, что главы двух стран "имеют давнюю историю своего диалога". Представитель Кремля напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций государств, поэтому детали встречи двух лидеров были подготовлены и проработаны заранее.
Психолог объяснила значение позы Путина во время переговоров с ЛукашенкоПо словам эксперта, российский лидер уважает коллегу, но немного скучает рядом с ним.
Напомним, 14 сентября в Сочи состоялась встреча Лукашенко и Путина. Переговоры продолжались около четырёх с половиной часов. На встрече российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Он также заметил, что республика станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Глава Белоруссии в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.