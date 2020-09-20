Песков — о диалоге Путина и Лукашенко: Весьма доверительный и крайне предметный

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал диалог российского лидера и его белорусского коллеги Александра Лукашенко как доверительный.

— Диалог этот весьма доверительный, и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений, — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой показали в передаче "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Песков также отметил, что главы двух стран "имеют давнюю историю своего диалога". Представитель Кремля напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций государств, поэтому детали встречи двух лидеров были подготовлены и проработаны заранее.